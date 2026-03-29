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Estado assina ordem de serviço para obras na orla de Portel, no Marajó

O Governo do Pará assina, na manhã deste domingo, 29, a ordem de serviço para a obra da orla de Portel, no Marajó. O novo espaço garante mais infraestrutura, lazer e qualidade de vida não apenas para os cerca de 66.900 moradores locais, mas também para os turistas e a população das cidades vizinhas. Executada através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), as obras irão proporcionar serviços de contenção, urbanização e drenagem em um trecho de mais de 300 metros da orla de Portel.

A intervenção também garante a construção de um muro de arrimo, calçadas acessíveis, guarda-corpo, iluminação pública e plantio de gramado. A obra da orla de Breves terá o investimento de R$ 2,9 milhões, e deve gerar cerca de 20 empregos diretos.

Fonte: Agência Pará de Notícias/Imagem: Ray Nonato

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