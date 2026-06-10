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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Homem comemora demissão de supermercado e recebe aplausos de clientes

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado a atenção dos internautas ao mostrar um homem comemorando sua demissão de um supermercado.

Nas imagens, ele aparece deixando o estabelecimento de forma descontraída e celebrando o desligamento, atitude que acaba despertando a reação de clientes presentes no local.

A cena se torna ainda mais curiosa quando algumas pessoas passam a aplaudir o homem, transformando o momento em um episódio inusitado e bem-humorado.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, acumulando compartilhamentos e comentários de usuários que se divertiram com a situação.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram à demissão ou sobre a identidade do homem que aparece nas imagens.

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