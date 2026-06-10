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SEGURANÇA

Vídeo: Trio é flagrado furtando mercadorias de caminhão de entregas no bairro do Marco, em Belém

Três homens foram flagrados furtando uma caixa de mercadorias de um caminhão de entregas na manhã desta quarta-feira (10), na travessa Vileta, no bairro do Marco, em Belém.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram a dinâmica da ação. Enquanto dois suspeitos retiravam a carga do veículo, um terceiro conversava com o motorista e o distraía, facilitando o furto.

Após conseguirem levar a mercadoria, os três homens fugiram do local utilizando bicicletas.

O caso chamou a atenção pela estratégia utilizada pelos suspeitos e pela rapidez da ação criminosa.

As imagens poderão auxiliar as autoridades na identificação dos envolvidos e no andamento das investigações. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso.

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