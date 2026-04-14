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Vídeo: Jovem fica paralisada após ingerir bebida oferecida por desconhecido em boate no Reino Unido

Uma jovem identificada como Millie Taplin, de 18 anos, ficou paralisada após ingerir um gole de um coquetel oferecido por um desconhecido em uma boate no Reino Unido.

De acordo com informações, a jovem permaneceu consciente, mas sem conseguir se mover, sendo rapidamente socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar.

O caso acende um alerta sobre os riscos de aceitar bebidas de pessoas desconhecidas em ambientes noturnos.

A mãe da jovem reforçou o alerta e orienta: nunca aceite bebidas de estranhos.

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