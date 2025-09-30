terça-feira, setembro 30, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: incêndio em lancha mata uma pessoa no Pará

Um incêndio atingiu uma lancha de pequeno porte no rio Arrozal, em Barcarena, na manhã desta terça-feira (30). O fogo, que teria sido provocado por uma pane na embarcação, resultou na morte de uma idosa que estava a bordo.

A lancha, que, segundo o Barcarena Online, vinha de outro município, transportava três ocupantes. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero no local, com pessoas jogando água do rio na tentativa de conter as chamas.

Resgate e Vítima
Dois dos ocupantes da lancha conseguiram pular no rio e foram resgatados por ribeirinhos que estavam próximos. As vítimas foram levadas a um porto particular e, em seguida, encaminhadas a uma unidade de saúde.

Infelizmente, uma terceira ocupante, uma idosa, não conseguiu escapar do fogo e acabou morrendo no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, contando com o apoio da Marinha do Brasil e da Polícia Militar para as operações de resgate e investigação.

Crédito: Vídeo/Facebook/Jornal Barcarena

