terça-feira, setembro 30, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Governo do Pará prestigia posse do ministro Edson Fachin na presidência do STF

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou, ontem, segunda-feira, 29, em Brasília (DF), da cerimônia de posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) para o biênio 2025-2027. Fachin também assumiu a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo como vice-presidente do STF o ministro Alexandre de Moraes.

Em seu discurso de posse, o novo presidente da Suprema Corte reforçou o compromisso com a democracia e a ordem constitucional. “Nosso compromisso é com a Constituição. Repito: ao Direito, o que é do Direito. À Política, o que é da Política. O genuíno Estado de Direito conduz à democracia. O governo de leis e não o governo da violência: eis o imperativo democrático capaz de zurzir o autoritarismo”, declarou Edson Fachin.

A solenidade reuniu autoridades dos três Poderes, entre elas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Também participaram governadores de diversos estados, ministros de Estado — entre eles o ministro das Cidades, Jader Filho e os demais ministros do STF.

O governador Helder Barbalho destacou a importância da harmonia entre os poderes da república e a experiência dos novos presidente e vice-presidente do STF.

“O Estado Democrático de Direito precisa de uma relação forte e harmoniosa entre os poderes. E hoje acompanhamos mais um passo na defesa da Constituição, da Justiça e da democracia brasileira. O novo presidente do STF, Edson Fachin, e o vice-presidente, Alexandre de Moraes, são juristas experientes, que acabam de ocupar funções essenciais para o equilíbrio do Brasil. Desejo uma grande atuação para ambos, e que possamos trabalhar juntos pela manutenção de nossa democracia”

CONTINUIDADE INSTITUCIONAL

Edson Fachin sucede Luís Roberto Barroso, que deixa a presidência, mas permanece como integrante da Corte. Durante seu pronunciamento, Fachin ressaltou a importância da previsibilidade e da harmonia entre os Poderes.

“O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os Poderes. O Tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio”, destacou o novo presidente do STF.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: incêndio em lancha mata uma pessoa no Pará
Próximo artigo
ATAM de Benevides conquista resultados notáveis na 2ª etapa do Campeonato Paraense de Karatê

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,267FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315