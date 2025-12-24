quarta-feira, dezembro 24, 2025
Vídeo: Após 27 anos, Eslováquia inaugura túnel de Višňové com “inspeção” de patins do Primeiro-Ministro

Para marcar a inauguração do aguardado túnel de 7,4 km na Eslováquia, o primeiro-ministro Robert Fico trocou o carro oficial pelos patins, percorrendo toda a extensão da nova obra sobre rodas.

A longa espera de mais de 10 mil dias chegou ao fim na última segunda-feira (22). O túnel de Višňové, o mais extenso da rede rodoviária da Eslováquia, foi finalmente aberto ao tráfego na autoestrada D1. O evento ficou marcado por uma cena inusitada: o primeiro-ministro Robert Fico, entusiasta declarado da patinação, atravessou a estrutura de patins antes da cerimônia oficial. “Eu não queria perder essa oportunidade”, afirmou Fico, unindo um passatempo pessoal ao anúncio político.

O projeto, que se arrastava desde maio de 1998, foi classificado pelo Ministro dos Transportes como a cura de uma “grave cicatriz no setor de transportes”. Localizado nos Cárpatos Ocidentais, o túnel supera desafios de engenharia que travaram a obra por décadas, envolvendo trocas de consórcios e paralisações. Segundo Fico, a conclusão do túnel — que economizará 17 minutos de viagem para até 40 mil veículos por dia — é uma resposta à “incompetência” de seus antecessores, que não conseguiram entregar a rota leste-oeste do país.

