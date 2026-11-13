Vídeo: Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, é vítima de assalto relâmpago em São Paulo

Nutricionista teve o celular arrancado das mãos por um motociclista na porta de um hotel e usou as redes sociais para tranquilizar o público.
O nutricionista Daniel Cady, ex-marido da cantora Ivete Sangalo, foi vítima de um assalto relâmpago em São Paulo nesta quinta-feira (12). Por meio das redes sociais, ele relatou que teve o celular arrancado das mãos por um motociclista enquanto aguardava um carro por aplicativo na porta de um hotel.
Em vídeo publicado para tranquilizar os seguidores, Daniel afirmou que não sofreu ferimentos. “Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para dizer que estou bem. Como todos já sabem, fui assaltado aqui em São Paulo. Como dizia minha avó: ‘Notícia ruim corre rápido’, né? Mas eu estou bem”, disse.
Segundo ele, o crime ocorreu de forma repentina, sem chance de reação. “Eu estava saindo do hotel, indo pegar o Uber, e um meliante veio de moto, subiu a calçada, veio por trás de mim e puxou o celular da minha mão sem nem mesmo parar a moto. Foi muito rápido. Não tive reação. Não consegui nem ver a placa”, detalhou.
Alerta sobre golpes bancários Além do susto, Daniel chamou atenção para a facilidade com que os criminosos burlaram os sistemas de segurança do aparelho para acessar aplicativos financeiros. “Eles conseguiram, não sei como, acessar as minhas contas, mesmo com toda a tecnologia de Face ID, autenticação de dois fatores. Não confiem mais nessa segurança. O policial me falou que muita gente confia nisso”, alertou.
Apesar da invasão, o prejuízo foi evitado graças à percepção de sua gerente bancária, Alessandra, que identificou a fraude durante um contato telefônico feito por um dos suspeitos. “Graças a Deus, o dinheiro que foi desviado foi recuperado porque a minha gerente percebeu. O rapaz ligou para ela. Ela percebeu, pela tratativa, que não era eu, né? Eu tenho um bom relacionamento com todos os gerentes, e ela viu o cara muito rude falando com ela. Ela percebeu que não era eu e bloqueou”, concluiu.