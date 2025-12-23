quarta-feira, dezembro 24, 2025
Vídeo: Foguete explode durante lançamento na Base de Alcântara, no Maranhão

O veículo espacial, que transportava satélites para colocação em órbita, sofreu uma falha técnica segundos após a decolagem nesta terça-feira (23).

O que deveria ser um marco para o setor aeroespacial brasileiro terminou em acidente na noite desta segunda-feira (22). O foguete sul-coreano HANBIT-Nano, o primeiro voo comercial lançado a partir de uma base em solo brasileiro, explodiu poucos minutos após decolar do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. O veículo não era tripulado.

O foguete, de propriedade da empresa Innospace, partiu exatamente às 22h13. Entretanto, segundo comunicado oficial da Força Aérea Brasileira (FAB), o veículo sofreu uma “anomalia” durante a trajetória, o que causou a perda de altitude e a colisão direta com o solo.

Investigação e Resgate dos Destroços

Logo após o impacto, equipes de busca e salvamento da FAB, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para a área da queda. O objetivo é analisar os destroços e garantir a segurança do local. Paralelamente, técnicos da Innospace iniciaram uma investigação rigorosa para identificar a causa técnica da falha.

Histórico de Aditamentos

O lançamento do HANBIT-Nano foi marcado por uma série de dificuldades técnicas antes mesmo de sair do chão:

  • Novembro: Primeira data programada;
  • 17 de Dezembro: Adiado devido a uma anomalia identificada;
  • 19 de Dezembro: Novo adiamento por problemas técnicos;
  • 22 de Dezembro: Data em que ocorreu o lançamento seguido da explosão.

Perda de Tecnologia e Carga Útil

Com 21,8 metros de comprimento e pesando 20 toneladas, o foguete carregava uma carga valiosa destinada à órbita da Terra. Ao todo, oito cargas úteis foram destruídas no acidente, incluindo:

  1. Cinco pequenos satélites (cubesats);
  2. Três dispositivos experimentais desenvolvidos em parceria por instituições do Brasil e da Índia.

O acidente representa um revés temporário para os planos da Base de Alcântara de se consolidar como um hub global para lançamentos comerciais de pequeno porte.

