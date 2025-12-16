terça-feira, dezembro 16, 2025
    Vídeo: “Eu Não Autorizei!”: Turista baiano se revolta e contesta guinchamento de carro no litoral catarinense

    O motorista alegou que o veículo estava em local permitido, mas a Guarda Municipal discordou. Veja a discussão e o que diz a lei.

    Um homem natural da Bahia se envolveu em uma confusão na tarde deste domingo (14) após ter o carro guinchado em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 17h22, na Rua Conselheiro Júlio Künh.

    De acordo com os agentes de trânsito, o veículo — um GM Cruze azul — estava estacionado em local proibido, após denúncia feita por moradores ao Centro de Operações Integradas. Durante a consulta no sistema, também foi constatado que o automóvel estava com o licenciamento vencido, o que impossibilitava sua liberação.

    No momento em que o carro já se encontrava sobre a plataforma do guincho, com as rodas devidamente presas, o proprietário chegou ao local apresentando sinais visíveis de embriaguez, como fala arrastada, agressividade e dificuldade de equilíbrio. Ele passou a ofender o operador do guincho e tentou impedir a remoção do veículo.

    Ainda segundo o relato, o homem subiu sem autorização na plataforma, entrou no carro e tentou retirá-lo à força, acelerando o motor. Sem êxito, desceu do veículo, pegou uma pedra de paralelepípedo e ameaçou o motorista do guincho. A agressão foi evitada graças à intervenção do irmão, que conseguiu contê-lo.

    Mesmo após o episódio, o proprietário ainda tentou acessar o caminhão-guincho e precisou ser novamente advertido pelo familiar. Diante da situação, foi solicitado apoio das forças de segurança.

    Atenderam à ocorrência equipes da Guarda Municipal de Itajaí, da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Balneário Camboriú e da Polícia Militar de Santa Catarina. Conforme o registro, houve dificuldade para conter o homem, que continuava desobedecendo às ordens e tentando agredir os envolvidos. Após alguns minutos, ele foi imobilizado e encaminhado à viatura.

    O veículo foi removido ao pátio e permanecerá retido até a quitação de todas as multas e taxas pendentes. Segundo os agentes de trânsito, todos os procedimentos adotados seguiram as normas previstas para a remoção do automóvel.

