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SEGURANÇA

Vídeo: Mulher morre após ataque de cachorro dentro de casa no Maranhão

Uma mulher de 49 anos morreu após ser atacada pelo próprio cachorro dentro de sua residência, na noite de segunda-feira (13), no Maranhão.

De acordo com informações, o animal não pôde ser contido, o que levou à intervenção da polícia.

Diante da situação, o cachorro acabou sendo morto pelas autoridades.

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