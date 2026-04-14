Vídeo: Brunna Gonçalves ironiza fama de planta em inauguração de jardim no Projac

Dançarina brincou com o rótulo do BBB 22 durante a abertura do “Jardim BBBotânico”; veja o vídeo.

A TV Globo decidiu levar a zoeira dos internautas para o lado literal. Nesta segunda-feira (13), a emissora inaugurou, nos Estúdios Globo, o “Jardim BBBotânico”, um espaço cenográfico e paisagístico que presta uma homenagem leve e bem-humorada aos participantes que ficaram conhecidos como as “plantas” de suas respectivas edições.

O termo, que no universo do Big Brother Brasil define aqueles jogadores com um estilo de jogo mais discreto ou “apagado”, agora dá nome a um jardim real. O espaço reúne mais de dez espécies, como bromélias, alocasias, samambaias e costelas-de-adão. O detalhe que mais chamou a atenção foi a personalização: cada planta recebeu uma placa com o nome de um ex-BBB, escolhido através de votação popular.

Brunna Gonçalves entra na brincadeira

Quem não perdeu a oportunidade de ironizar o título foi Brunna Gonçalves, participante do BBB 22. Considerada uma das “plantas” mais famosas da sua edição, a dançarina aproveitou o momento para publicar um vídeo usando a trend viral “Será?”, brincando com os comentários que recebia na época sobre sua participação.

O vídeo rapidamente gerou engajamento, mostrando que Brunna — assim como o novo espaço da Globo — prefere encarar o rótulo com leveza e bom humor.

Um marco na memória do público

A criação do Jardim BBBotânico reforça como o BBB consegue transformar memes da internet em elementos de sua própria história oficial. Segundo a emissora, a ideia é celebrar esses personagens que, mesmo sem grandes conflitos ou estratégias agressivas, garantiram seu lugar na memória afetiva do público.

Agora, quem visitar os estúdios da emissora poderá conferir de perto qual espécie representa cada ex-brother ou ex-sister que “criou raízes” na casa mais vigiada do Brasil.