Vídeo: Forças israelenses interceptam caminhão com dezenas de pessoas escondidas na Cisjordânia

Em meio ao rígido esquema de segurança entre Israel e a Cisjordânia, forças israelenses interceptaram um caminhão de lixo que transportava cerca de 60 palestinos escondidos no compartimento de carga.

O flagrante ocorreu durante uma inspeção de rotina em um posto de controle na região da Samaria, área localizada na Cisjordânia.

De acordo com as autoridades, todos os ocupantes do veículo, assim como o motorista, foram detidos após a abordagem.

O caso chama atenção para os riscos e tensões existentes na região, além das condições em que essas pessoas estavam sendo transportadas.