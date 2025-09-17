Vídeo: Música paraense dá início ao Amazônia Live antes de Mariah Carey brilhar em Belém

A tarde desta quarta-feira (17/9) esta sendo marcada pelo som da Amazônia no Amazônia Live – Hoje e Sempre. Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara abriram o festival por volta das 16h30, levando ao público toda a riqueza e diversidade da música paraense.

Após o show regional, haverá um intervalo de uma hora antes do aguardado espetáculo de Mariah Carey, previsto para começar às 18h15. A apresentação da cantora norte-americana será transmitida ao vivo pelo canal Multishow e pela plataforma Globoplay, permitindo que fãs de todo o Brasil acompanhem cada momento do evento.

O festival combina cultura local e internacional em um palco flutuante sobre o Rio Guamá, reforçando a valorização da arte amazônica e oferecendo uma experiência única para os presentes e espectadores online.

