POLÍTICA

Ex-presidente Jair Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele, confirma médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (17), após ser internado no Hospital DF Star, em Brasília. A alta, no entanto, vem acompanhada de um diagnóstico de câncer de pele. A informação foi dada à imprensa pelo médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica do hospital.

Segundo ele, exames identificaram duas lesões compatíveis com câncer de pele no líder conservador.

No último domingo (14), Bolsonaro foi submetido a um procedimento cirúrgico para remover lesões de pele, no mesmo hospital, no Distrito Federal. O material extraído foi submetido a biópsia, que indicou a “presença de carcinoma de células escamosas ‘in situ’, em duas das oito lesões removidas”, de acordo como novo boletim médico divulgado na tarde desta quarta (17).

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

