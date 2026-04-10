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SEGURANÇA

Vídeo: Colisão provoca capotamento na entrada do Tenoné, em Belém

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (10), na entrada do bairro do Tenoné, em Belém.

De acordo com informações preliminares, um dos veículos envolvidos não teria respeitado a sinalização da via, o que provocou a colisão.

Com a força do impacto, um dos carros acabou capotando no local, chamando a atenção de quem passava pela região.

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