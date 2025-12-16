Vídeo: Pista de skate da Orla de Icoaraci é ocupada por mesas de restaurante; atletas denunciam

O esportista enfatiza que o local é um patrimônio público, indispensável para o bem-estar e o desenvolvimento esportivo dos jovens da região.

O atleta de skate Will Kieff usou as redes sociais para denunciar o uso irregular da pista de skate localizada na orla de Icoaraci, em Belém. Segundo ele, o espaço público estaria sendo utilizado por um restaurante como extensão do salão, o que compromete a prática esportiva e o lazer da comunidade.

De acordo com o atleta, imagens publicadas mostram a pista completamente ocupada por mesas e cadeiras, impedindo a realização de manobras e colocando em risco a segurança de skatistas. Will ressaltou que o local foi construído com recursos públicos e deve ser destinado exclusivamente ao esporte. “A pista de skate é um direito de todos. Não podemos permitir que o interesse privado se sobreponha ao interesse público e ao esporte”, afirmou.

Ainda em seu posicionamento, Will Kieff cobrou providências imediatas do poder público e destacou a luta histórica da comunidade do skate por espaços adequados. Ele defendeu a necessidade de uma reforma na estrutura existente ou até mesmo a construção de uma nova pista em Icoaraci, que atenda de forma digna os praticantes da modalidade.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que acionou as equipes de Ordem Pública para apurar a denúncia de uso indevido da pista de skate da orla de Icoaraci e notificar o estabelecimento envolvido.

Segundo o município, uma ação de fiscalização será realizada no local para verificar a situação e adotar as medidas cabíveis, com o objetivo de garantir o uso adequado do espaço público e a segurança dos usuários.