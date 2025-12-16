Vídeo: Raio atinge subestação em Portel e causa apagão em cinco municípios do Marajó

Incidente ocorreu na tarde de domingo e foi registrado em vídeo por moradores; explosões assustaram a comunidade local.

Uma forte descarga atmosférica atingiu a subestação de energia de Portel na tarde deste domingo (14), provocando explosões e interrompendo o fornecimento de eletricidade em cinco municípios do Marajó. O incidente, ocorrido durante um período de chuvas intensas, foi registrado por moradores que filmaram clarões e fumaça no local.

Segundo a Equatorial Pará, a situação já foi normalizada. O serviço foi restabelecido em Breves, Melgaço e Curralinho às 17h20, enquanto Portel e Bagre tiveram o fornecimento totalmente recomposto às 18h44. A distribuidora afirmou que mobilizou equipes técnicas para garantir a agilidade nos reparos após o impacto do raio.