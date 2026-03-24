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Saiba onde trocar lâmpadas incandescentes por novas de LED em Belém

Ao realizar a troca de lâmpadas, os clientes irão economizar na conta e praticar o uso consciente da energia.

Até o dia 28 de março, a Equatorial Pará realiza em Belém, a caravana de serviços com a troca de lâmpadas convencionais por modelos de LED. Uma medida simples, mas com um impacto significativo no consumo. Mais eficientes, essas lâmpadas podem reduzir até 85% do gasto de energia, além de terem vida útil superior às tradicionais, o que também diminui a necessidade de trocas frequentes.

Os clientes poderão trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED. No ato da troca, é necessário apresentar um documento com foto, estar em dia com a distribuidora e levar as lâmpadas antigas, ainda em uso. O analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará Cleiton Soares, destaca o impacto da ação na vida dos clientes:

“Muitas vezes o cliente quer economizar na conta e não sabe por onde começar. A troca de lâmpadas pode ser um primeiro passo simples e efetivo. Nas caravanas, além de fazer a substituição, nós orientamos sobre boas práticas de energia, bem como oferecemos diversos outros serviços”

Outros serviços:

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede 100% de desconto na tarifa nos primeiros 80 kWh consumidos, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Negociação de débitos

Para negociar débitos, o cliente precisa ter, pelo menos, três faturas em atraso. É necessário levar o documento de identificação com foto, os números de RG e CPF e as faturas a negociar. Vale ressaltar que, cada cliente terá seu caso analisado individualmente

Confira os endereços:

1 – E+ Caravana – Castanheira
Onde: UBS Castanheira (Av. Primeiro De Dezembro – S/N, entre Passagem Sol Nascente e José De Alencar – Bairro Castanheira)
Quando: 24 a 27 de março
Hora: das 8h30 às 12h
Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, pagamento de faturas através de cartões ou pix e coleta de resíduos E+ Reciclagem

2 – E+ Caravana – Marco
Onde: Salão Social da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe (Trav. Mariz e Barros – Nº 78 – Bairro do Marco)
Quando: 23 a 27 de março
Hora: das 8h30 às 12h
Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, pagamento de faturas através de cartões ou pix

3 – E+ Caravana – Icoaraci
Onde: Usina da Paz Icoaraci (Travessa Do Cruzeiro – Bairro do cruzeiro)
Quando: 26 a 28 de março
Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h (Exceto dia 28, que o horário será de 08h30 às 12h)
Serviços: Negociação de débitos, troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas através de cartões ou pix.

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