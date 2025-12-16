Vídeo: Geologia em Cores; por que o mar de Ormuz fica vermelho?

Chuvas intensas lavam o solo mineral da ilha iraniana, tingindo o oceano com um vermelho profundo e surrealista.

As fortes chuvas registradas nas proximidades da ilha de Ormuz, no sul do Irã, provocaram um fenômeno natural que chamou a atenção de moradores e turistas. Com o escoamento da água da chuva, o mar na região ganhou uma coloração vermelho-carmesim intensa, criando uma cena considerada surreal por quem presenciou o momento.

O efeito visual ocorre quando o solo avermelhado da ilha é levado pelas enxurradas em direção ao oceano. Rica em minerais, especialmente óxido de ferro, a terra se mistura à água do mar e altera temporariamente sua coloração, dando a impressão de que a praia está “tingida” de vermelho.

Especialistas explicam que o tom intenso é resultado da alta concentração de hematita, um mineral abundante no solo e nas formações rochosas da ilha de Ormuz. Conhecida justamente por suas paisagens de cores variadas, a região possui características geológicas únicas que favorecem esse tipo de ocorrência.

Apesar do impacto visual impressionante, o fenômeno é considerado natural e recorrente em períodos de chuva mais intensa. Imagens do mar avermelhado rapidamente se espalharam pelas redes sociais, despertando curiosidade e reforçando a fama da ilha de Ormuz como um dos cenários naturais mais singulares do Oriente Médio.