Vídeo: Amanda Araújo revela como conheceu Richarlison em jogo online e detalha início do namoro

Influenciadora contou que relacionamento começou no PUBG Mobile em 2019 e evoluiu de amizade virtual para vida em comum na Europa.

A influenciadora Amanda Araújo, 22, contou detalhes sobre o início do relacionamento com o jogador Richarlison, 29, durante participação no podcast “PodDelas”, exibido na última terça-feira (9). Segundo ela, a história dos dois começou de forma inesperada: dentro do universo dos games, por meio de partidas de PUBG Mobile.

Amanda explicou que o primeiro contato aconteceu em 2019, quando integrava o cenário competitivo do jogo de celular. Na época, ela fazia parte de uma equipe feminina que disputava campeonatos amadores e levava a rotina de treinos e partidas de forma séria, mesmo com premiações modestas.

Segundo a influenciadora, como os torneios femininos ainda eram limitados, era comum que equipes compostas por mulheres enfrentassem times masculinos em competições mistas. Foi justamente em uma dessas partidas que ela acabou cruzando o caminho de Richarlison, que também era jogador ativo do game e possuía uma equipe competitiva própria.

Em algumas ocasiões, os dois chegaram a jogar no mesmo time em dupla; em outras, se enfrentaram como adversários. Após os primeiros contatos virtuais, o atacante da Seleção Brasileira encontrou Amanda nas redes sociais e passou a segui-la no Instagram. A primeira mensagem enviada por ele, segundo a influenciadora, foi apenas um emoji de pomba, em referência ao apelido do jogador entre torcedores.

Na época, no entanto, Amanda não percebeu quem estava por trás do perfil e acabou ignorando a mensagem. Somente depois ela entendeu que se tratava do mesmo jogador com quem interagia nas partidas de PUBG Mobile.

A partir desse reencontro virtual, os dois passaram a conversar com mais frequência e fortaleceram uma amizade que se manteve ao longo dos anos, mesmo sem encontros presenciais. O primeiro encontro pessoal aconteceu apenas em 2022, durante uma viagem a Jericoacoara, no Ceará.

Amanda contou que foi surpreendida ao ser incluída por Richarlison em um grupo de WhatsApp da viagem, que reunia familiares do jogador. Segundo ela, a convivência durante os dias no local marcou o início do envolvimento amoroso entre os dois.

Com o relacionamento avançando, Amanda passou a viajar com frequência para Londres, onde o atleta vive em razão de sua carreira no futebol inglês. Posteriormente, decidiu se mudar para o Reino Unido para acompanhar o jogador.

Durante a entrevista, ela também revelou que optou por trancar a faculdade. No entanto, afirmou que a decisão não foi motivada exclusivamente pelo relacionamento, já que já estava insatisfeita com o curso antes mesmo de conhecer o atleta.

Amanda disse ainda que chegou a considerar iniciar uma nova graduação em Londres, mas não conseguiu dar continuidade aos planos devido à rotina intensa com o filho do casal, Richarlison Jr., que completará um ano no dia 15 de junho.