Vídeo: Turista israelense perdido em trilha de SC é salvo pelo helicóptero arcanjo-01

Ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros na região de Pântano do Sul e Lagoinha do Leste, área de difícil acesso em Florianópolis.

Um turista israelense, de 20 anos, foi resgatado após se perder em uma área de mata durante uma trilha em Florianópolis, Santa Catarina, na tarde deste domingo (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), o jovem foi localizado e retirado com o auxílio do helicóptero Arcanjo-01, na região entre o Pântano do Sul e a Lagoinha do Leste.

Imagens do resgate mostram o momento em que os bombeiros chegam ao local e realizam a operação de salvamento. No vídeo, é possível ver os militares a bordo da aeronave durante as buscas e, em seguida, auxiliando o turista a embarcar no helicóptero após ser encontrado na mata.

Corpo encontrado na mesma região

Em maio deste ano, o corpo de um idoso argentino que havia desaparecido na região da Lagoinha do Leste, em Florianópolis (SC), foi encontrado no domingo (25). A confirmação ocorreu após perícia da Polícia Científica. A causa da morte não foi divulgada.

José Maria Alday, de 70 anos, desapareceu depois de sair da casa de um amigo onde estava hospedado. Ele informou que iria dar uma volta, mas não retornou.

Imagens de câmeras de segurança registraram o argentino caminhando próximo à entrada da trilha da Lagoinha do Leste, no bairro Pântano do Sul. Duas testemunhas também relataram tê-lo visto subindo a trilha que leva à Pedra da Coroa, o que levou o CBMSC a iniciar as buscas.

As operações duraram sete dias e foram encerradas após um pescador avistar um corpo em um costão rochoso de difícil acesso, entre a Lagoinha do Leste e o Pântano do Sul. Para a retirada, os bombeiros precisaram utilizar uma aeronave e técnicas de rapel.

Reprodução/Corpo de Bombeiros SC