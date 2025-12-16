Governo do Pará antecipa segunda parcela do 13° salário dos servidores estaduais

O governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou nesta terça-feira, 16, juntamente com a vice-governadora Hana Ghassan, por meio de redes sociais, o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais. Com a iniciativa, o Governo do Pará injetará na economia mais de R$ 535 milhões antes do Natal, reforçando o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e com o fortalecimento da economia paraense no fim do ano. A primeira parcela foi paga tradicionalmente em outubro, antes do Círio de Nazaré.

“Hana, vamos divulgar a informação que mais os servidores públicos estão esperando nesse fim de ano?”, disse o governador do Estado, Helder Barbalho. A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, complementou: “Bora, governador. A segunda parcela do 13º sairá nesta quinta-feira, dia 18, para os inativos e pensionistas, e na sexta, dia 19, para os demais servidores ativos de todos os órgãos do Estado do Pará”.

Serão quase 160 mil servidores beneficiados, entre ativos, inativos e pensionistas. “É isso mesmo, Hana. Até sexta-feira, todo mundo com dinheiro no bolso para fazer as compras de Natal e um ano novo maravilhoso. São quase 160 mil servidores ativos, inativos e pensionistas que estarão recebendo o 13º. E uma injeção de 535 milhões de reais na economia paraense, o que fortalece o comércio e serviço em todo o Estado”, explicou o chefe do poder Executivo.

“É o 13º chegando para garantir a celebração com a família no Natal e a chegada de um grande 2026. Vamos celebrar? Com o dinheiro na conta para garantir a ceia. Presente para todas as famílias. Um grande abraço a todos e olha, bora trabalhar, valeu”, finalizou a vice-governadora.

TRADIÇÃO

O Governo do Pará mantém, desde 2019, o pagamento em dia do 13° salário dos servidores, como forma de valorizar o funcionalismo público e estimular a economia, e também demonstra o compromisso da gestão com o planejamento e responsabilidade financeira.

O pagamento da primeira parcela do 13° salário foi realizado no início de outubro de 2025, antes do Círio de Nazaré, antecipando o benefício aos servidores, em um momento especial para milhares de famílias.

A segunda parcela será paga nos dias 18 e 19 de dezembro, antes das festas de final de ano. Serão pagos, primeiramente, os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Seplad (Secretaria de Estado de Planejamento e Administração). O pagamento será concluído no dia 19 de dezembro.

Cronograma de pagamento da segunda parcela do 13° dos servidores públicos do Estado do Pará:

Dia 18 (quinta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 19 (sexta-feira) – Controladoria Geral, Vice-Governadoria, Casa Civil, Casa Militar, Procuradoria Geral, Defensoria Pública, Sedap, Sectet, Sefa, Seplad, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Seju, Seop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Seac, Semu, Seaf, Sepi, Seirdh, Secir, NGTM, NEPMV, NGPR, Artran, NGPM, Fadep, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Codec, Ceasa, Cohab, PCE/PA, Detran, Egpa, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital de Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Santa Casa de Misericórdia, Imetropará, Iasep, Igepps, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Seap, Uepa, Ideflor-Bio, Cph, Fundação Parápaz e Seduc (capital e interior).

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias