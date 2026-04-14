Vídeo: Van colide com poste e derruba fiação na BR-316, em Belém

Um acidente envolvendo uma van foi registrado nesta terça-feira (14), entre a manhã e o início da tarde, na BR-316, em Belém.

De acordo com informações iniciais, o veículo colidiu contra um poste, provocando a queda de fios de energia sobre a via.

A situação causou transtornos no trânsito e exigiu atenção redobrada de motoristas que passavam pelo local.