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Vídeo: Van colide com poste e derruba fiação na BR-316, em Belém

Um acidente envolvendo uma van foi registrado nesta terça-feira (14), entre a manhã e o início da tarde, na BR-316, em Belém.

De acordo com informações iniciais, o veículo colidiu contra um poste, provocando a queda de fios de energia sobre a via.

A situação causou transtornos no trânsito e exigiu atenção redobrada de motoristas que passavam pelo local.

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