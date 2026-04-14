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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Samira recebe presente histórico de ator de Malhação e reação viraliza

Encontro nos bastidores teve entrega de objeto que marcou gerações e muita descontração entre a influenciadora e o artista.

O clima de nostalgia tomou conta dos estúdios durante uma entrevista conduzida por Ana Clara e Ed Gama. As ex-BBBs Samira e Marcilene foram surpreendidas pela visita de ninguém menos que Sérgio Hondjakoff, o eterno “Cabeção” da novela Malhação, em um encontro que rendeu risadas e momentos inesquecíveis.

Assim que o ator entrou no cenário, a recepção não poderia ter sido mais calorosa. Visivelmente empolgada, Samira não conteve o entusiasmo: pulou no colo do ator e brincou com data comemorativa.

“Casa comigo, Cabeção… hoje é dia do beijo, cuidado!”, disparou a ex-participante, deixando o clima leve e arrancando gargalhadas dos apresentadores e da produção.

Um presente direto do “Gigabyte”

Para tornar o momento ainda mais especial, Sérgio Hondjakoff levou um presente carregado de memória afetiva: um avental do Gigabyte. A peça era o uniforme oficial da lanchonete que serviu de cenário para as maiores confusões da trama entre 2004 e 2007, tornando-se um símbolo máximo daquela geração.

Ao entregar o item icônico, o ator reviveu a essência do personagem que marcou a teledramaturgia brasileira por quase uma década.

Repercussão

O encontro rapidamente ganhou as redes sociais, com internautas celebrando a energia de Samira e a reaparição de Hondjakoff na TV. O momento serviu para mostrar que, mesmo anos após o fim de sua fase em Malhação, o “Cabeção” continua sendo um dos personagens mais queridos e lembrados pelo público brasileiro.

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