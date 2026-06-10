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Vídeo: Voz de Ana Castela? Mariana Fagundes se pronuncia após confusão com o hit “Peão Tatuado”

Internautas confundiram o timbre das artistas, e a verdadeira dona do sucesso gravou um vídeo para colocar um ponto final nas dúvidas.

Quem navega pelas redes sociais nas últimas semanas certamente já ouviu o hit “Peão Tatuado”, que vem conquistando as plataformas digitais e se consolidando como um dos grandes destaques do sertanejo atual. No entanto, o sucesso estrondoso trouxe consigo uma confusão inesperada: muitos internautas começaram a associar a música à voz da “Boiadeira”, Ana Castela.

A confusão ganhou força devido à forte semelhança na entonação vocal e no estilo interpretativo das duas artistas. Para colocar um ponto final nas dúvidas e reivindicar a autoria da faixa, a cantora Mariana Fagundes decidiu se pronunciar oficialmente.

Vídeo nas redes sociais sela a identidade do hit

Para esclarecer a situação de forma direta e descontraída, Mariana gravou um vídeo em suas redes sociais cantando a música e deixando claro para o público que ela é a verdadeira voz por trás do sucesso.

O pronunciamento funcionou como um divisor de águas: a publicação viralizou rapidamente, recebendo o apoio dos seguidores e de novos ouvintes que, até então, desconheciam a dona da faixa.

A repercussão positiva não apenas desfez o mal-entendido, mas também serviu para impulsionar ainda mais a carreira de Mariana Fagundes. Reforçando sua identidade e autenticidade à frente de “Peão Tatuado”, a cantora prova que o mercado sertanejo feminino tem espaço de sobra para grandes talentos e timbres marcantes.

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