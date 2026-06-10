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ACP realiza Drive-Thru Verde nesta quinta-feira (11) para coleta de recicláveis e doações em Belém

Ação na Avenida Presidente Vargas recebe desde eletrônicos e plásticos até roupas e brinquedos como parte do Junho Verde Empresarial 2026.

A Associação Comercial do Pará (ACP), por meio da Câmara Setorial de Meio Ambiente, realizará no próximo dia 11 de junho a ação Drive-Thru Verde, iniciativa voltada à coleta e destinação ambientalmente adequada de materiais recicláveis e reutilizáveis.

A programação ocorrerá das 9h às 13h, em frente à sede da ACP, na Avenida Presidente Vargas, e integra as atividades do Junho Verde Empresarial 2026, movimento que busca incentivar práticas sustentáveis e ampliar a conscientização ambiental entre empresas e a sociedade.

Durante a ação, serão recebidos materiais como papel, plástico, vidro, metais e equipamentos eletrônicos. O ponto de coleta também estará apto a receber cápsulas de café usadas, além de roupas, eletrodomésticos em funcionamento e brinquedos destinados à doação.

A iniciativa contribui para o descarte correto de resíduos, estimula a reciclagem e fortalece práticas ligadas à economia circular, promovendo o reaproveitamento de materiais e a redução dos impactos ambientais.

O Drive-Thru Verde faz parte da agenda do Junho Verde Empresarial, realizada pela ACP em parceria com instituições comprometidas com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A programação conta com apoio da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e do programa AL-INVEST Verde, financiado pela União Europeia.

Serviço

Drive-Thru Verde
11 de junho de 2026
Das 9h às 13h
Em frente à Associação Comercial do Pará (ACP) – Avenida Presidente Vargas, Belém (PA)
Recebimento de papel, plástico, vidro, metais, eletrônicos, cápsulas de café usadas e itens para doação.

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