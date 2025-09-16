terça-feira, setembro 16, 2025
“Missa Cubana” emociona o Theatro da Paz em homenagem ao Dia da Consciência Negra

O Theatro da Paz, em Belém, vai receber o espetáculo Missa Cubana no dia 20 de novembro, às 20h, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. A apresentação conta com a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e o Coro Carlos Gomes, sob regência da maestra cubana María Antonia Jiménez.

Os ingressos custam R$ 2, um valor simbólico para garantir que o evento seja acessível, e estarão à venda na bilheteria do teatro a partir das 9h no dia do espetáculo. Também haverá venda online.

A peça Missa Cubana foi composta por José María Vitier e é dedicada à Virgem da Caridade de El Cobre, padroeira de Cuba. A obra mistura música sacra, ritmos caribenhos e influências afro-cubanas, unindo espiritualidade e ancestralidade musical.

María Antonia Jiménez ressalta que essa mistura de música europeia, sacra, com ritmos afro-cubanos torna a peça muito expressiva para o Dia da Consciência Negra, especialmente porque ela própria é mulher negra e cubana. A regente destaca que Belém é a única cidade do Brasil onde Missa Cubana tem sido apresentada todas as vezes.

Além da Missa propriamente dita, o espetáculo ficará mais rico com uma primeira parte dedicada à música brasileira composta por autores negros, e também com uma parte de spirituals (canções de matriz afro-norte-americana), todas executadas a capela.

O concerto integra uma série de atividades organizadas pelo governo do Pará, por meio das secretarias de Estado de Cultura (Secult) e de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), em alusão ao Dia de Zumbi dos Palmares e à Consciência Negra. Haverá ainda outras ações culturais, como feira de empreendedoras negras, exposições e políticas públicas voltadas à valorização da cultura negra, quilombola e de povos tradicionais.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação

