ABRAJET: um legado de sucesso na divulgação do turismo paraense

A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (ABRAJET), fundada há 68 anos, é uma entidade sem fins lucrativos que congrega profissionais atuantes em jornais, revistas, TVs, sites, blogs, rádios, mídias sociais, assessoria de imprensa e empresas do setor turístico, com o propósito de potencializar a divulgação do turismo brasileiro.

No Estado do Pará, a ABRAJET-PA foi fundada em 18 de fevereiro de 2006. Completou 19 anos de atuação na divulgação e promoção do turismo paraense, por meio dos veículos de comunicação de seus associados. São dezenas de associados em todo o estado. Em 2011, Belém sediou o Congresso Nacional da Abrajet, além de ter a experiência de realizar cinco edições do Prêmio “Comendador Marque dos Reis”, um incentivo à valorização e reconhecimento aos profissionais da comunicação que divulgam o Pará.

A ABRAJET-PA é uma entidade reconhecida como de utilidade pública para o Estado do Pará. A Lei Ordinária Nº 8710/2018, da Assembleia Legislativa do Pará, reconhece o seu trabalho em prol do turismo paraense. A Abrajet-PA participa ativamente do Fórum Estadual de Turismo (Fomentur) e do Conselho Municipal do Turismo de Belém e de Altamira.

Os abrajetianos do Pará estão sediados nos municípios paraenses de Belém, Altamira, Santarém e na Ilha do Marajó. Eles possuem agências de comunicação e diversos veículos de comunicação, a citar: jornais, revistas, sites e blogs, rádios, redes sociais, programas televisivos e podcasts. Esses veículos têm, juntos, um alcance público estimado em mais de 1,5 milhão de seguidores, e consumidores de conteúdos no Brasil e no exterior.

Conheça alguns veículos dos associados ABRAJET-PA: Revista “PZZ”, que circula mensalmente há mais de 10 anos no Pará, sob o comando do jornalista Carlos Pará; Site “Pará Trip”, fundado e editado pela jornalista Isa Arnour e o sócio Nilton Guedes, que há seis anos divulga de forma segmentada o turismo, a cultura e os eventos paraenses, com acessos mensais estimados em 100 mil; Portal “A Voz do Xingu”, com 130 mil acessos mensais, do jornalista Wilson Soares; Site “Prazer em Viajar”, da jornalista Julie Rocha; site VisitAmazônia, da jornalista Benigna Soares, que publica notícias do turismo também no portal Rede Pará; Portal “Uruá-Tapera”, da jornalista Fransinette Florezano; “O mundo me espera”, da jornalista Tânia Monteiro, dentre outros. No Youtube, o canal premiado “Turismo Aqui”, do jornalista santareno Emanuel Júlio Leite, possui mais de 213 mil inscritos; Programa “Panorama Amazônico”, do jornalista Nilton Guedes; TV Vitória, afiliada da TV Record Altamira, com mais de 130 mil seguidores no Facebook, divulga reportagens televisivas do jornalista Wilson Soares. No Instagram, Canal “Dani Viaja”, da associada Dani Filgueiras, com mais de 15 mil seguidores.

Em rádio web, cita-se Rádio “Estado Digital”, que transmite notícias do Pará para o mundo. Todos os veículos de comunicação dos associados Abrajet-PA reverberam notícias da cadeia produtiva, destinos, roteiros, sociedade, eventos e apresentação das ações de fomento. Além disso, a entidade conta com fotojornalistas renomados que possuem amplo banco de imagens sobre o Pará e a Amazônia. Entre eles, estão Celso Lobo, Fernando Nobre Passarinho e Ray Nonato que tanto que com esse total de arquivos com essas imagens contando a história nessas mais de quatro décadas registrando Amazônia, Pará e o Marajó Ray Nonato já realizou mais de 31 exposições fotográficas não só nacional como internacional, tanto que já está programado no Rio de Janeiro a segunda edição da exposição fotográfica Ilha do Marajó Pará 2025 que vai ser apresentada na ABAF associação Brasileira de arte fotográfica e na feira de Cultura da Praça São Salvador em laranjeira também vão ser exposta em Belém no município de Portel e também vai fazer parte da exposição da Amazônia viva que vai ser realizado em maio no shopping metrópole em Ananindeua mais em outros locais que estão sendo fechado não só no Brasil como fora e a exposição tem um total apoio da ABRAJT Pa, ABRAJT BRASIL, prefeitura de Portel e secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do município SECELTA presidente da ABRAJET-PA, jornalista Isa Arnour, destaca que: “A contribuição da ABRAJET-PA ao fomento e desenvolvimento da atividade econômica do turismo é fator preponderante em termos de visibilidade das ações do turismo. Todas as nossas ações resultam no fortalecimento do profissional de comunicação especializado em turismo e na divulgação do turismo paraense. Com a COP 30, temos essa missão de continuarmos esse árduo e feliz trabalho”, frisa.Fonte e imagens: ABRAJT/PA/Ray Nonato