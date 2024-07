Ação integrada apreende 25 tabletes de drogas em Santarém no oeste estadual

A Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional de Santarém e em conjunto com a Polícia Militar, deflagraram, neste domingo (21), a operação “Águas dos Tapajós” para o combate ao tráfico interestadual de drogas nos rios da região.

As ações ocorreram em embarcações que atuam em viagens entre Manaus e Santarém. O delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, destaca a parceria com todos os órgãos de segurança no trabalho de apreensões e desarticulação das rotas do tráfico.

”A Polícia Civil tem atuado de forma incisiva no combate ao tráfico de drogas e contra traficantes que estão mesclados em facções criminosas. Com operações como esta, em conjunto com a PM, buscamos reprimir e reduzir os índices de crimes violentos que, geralmente, estão ligados ao tráfico de entorpecentes”, afirmou Walter Resende.

Até o momento, foram apreendidos 25 tabletes de drogas, contendo substâncias de efeito entorpecentes. “As operações buscam reprimir a entrada da droga no Estado, especialmente, nos municípios que fazem limite com outros, como os do Amazonas. Do mesmo modo, nossa ação realizou buscas pelas águas, em rota estratégica para o tráfico de drogas”, disse o delegado Henison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior.

A operação segue em andamento sob a coordenação da Diretoria de Polícia do Interior em combate ao tráfico de drogas no estado do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação