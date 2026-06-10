Propósito e liderança: Movimento Legendários promove imersão voltada ao público masculino em Belém

Iniciativa que começa nesta quinta-feira (11) propõe debates profundos sobre inteligência emocional, carreira e o papel do homem na sociedade atual.

Na semana do Dia dos Namorados, homens de diferentes idades se reúnem em Belém/PA para participar de uma experiência voltada ao desenvolvimento pessoal, à reflexão e ao fortalecimento de valores que impactam diretamente a vida familiar e os relacionamentos.

A iniciativa faz parte do Legendários, movimento presente em 24 países e que reúne quase 200 mil participantes ao redor do mundo. No Brasil, já são mais de 110 mil integrantes que passaram pelas jornadas promovidas pelo grupo.

Em uma data que tradicionalmente convida casais a celebrarem suas relações, o encontro traz uma reflexão diferente: a transformação individual para a construção de relacionamentos mais saudáveis. A proposta é incentivar os participantes a olharem para si mesmos, revisitando atitudes, responsabilidades e comportamentos que influenciam a convivência a dois.

Durante a experiência, os homens participam de atividades ao ar livre, desafios em equipe e momentos de reflexão que estimulam o autoconhecimento, a disciplina, a resiliência e o senso de propósito. A proposta não está ligada apenas ao desenvolvimento individual, mas à ideia de que mudanças pessoais geram impactos positivos em toda a rede de convivência.

Além das jornadas, o Legendários mantém projetos sociais e humanitários em diferentes partes do mundo. Entre eles está o Águafrica, iniciativa voltada à construção de poços artesianos em Angola e Guiné-Bissau, ampliando o acesso à água potável para milhares de pessoas.

O movimento também apoia ações voltadas à saúde emocional. Em parceria com o psiquiatra e escritor Augusto Cury, contribui para a divulgação do aplicativo gratuito Touch Peace, criado para oferecer acolhimento e orientação a pessoas que enfrentam desafios emocionais.

No Brasil, os integrantes também participam de campanhas solidárias e ações emergenciais. Em 2026, voluntários ligados ao movimento atuaram em cidades mineiras afetadas pelas enchentes, auxiliando na distribuição de alimentos, kits de higiene e donativos para famílias atingidas.

Mais informações: https://www.loslegendarios.org/top?country=BR&month=6#list