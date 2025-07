Adeus a Preta Gil: cantora falece após luta contra o câncer

É com profundo pesar que anunciamos a morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos, nos Estados Unidos. A artista vinha lutando contra um câncer colorretal desde janeiro de 2023. Apesar de ter sido considerada curada em agosto do mesmo ano, a doença retornou e se espalhou para outros órgãos.

Desde maio, Preta estava em solo norte-americano, onde buscava tratamento com terapias experimentais. Infelizmente, seu quadro de saúde piorou desde a última quarta-feira (16), levando ao falecimento.

Nos últimos dois anos, Preta enfrentou um intenso período de internações. Em uma delas, permaneceu por quase dois meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetida a uma cirurgia de 21 horas para a remoção de cinco tumores. Durante o tratamento, ela também precisou amputar o reto e passou a usar uma bolsa de colostomia permanente.

Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com um adenocarcinoma no final do intestino e, para combatê-lo, iniciou o tratamento de quimioterapia.

Durante o quinto ciclo de quimioterapia, em março de 2023, Preta Gil sofreu um choque séptico. A complicação, causada por uma infecção generalizada, a levou para a UTI e fez com que corresse risco de vida.