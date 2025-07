Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu reúne mais de 14 etnias em Altamira

Evento realizado até este domingo (20), pelo Governo do Pará, inclui esporte, apresentações culturais e rituais que valorizam a ancestralidade milenar

Por Jaelta Souza (SEPI)

Cantos que ecoam pela floresta, flechas certeiras e pés descalços, que correm firmes sobre a terra que sustenta uma história milenar. Até este domingo (20), Altamira, no oeste do Pará, vive um encontro inédito de tradições e prática esportiva com a realização do Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu. Valorizando costumes, saberes e a ancestralidade de povos tradicionais, o evento que reúne mais de 900 indígenas, de 14 etnias, é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), e de uma rede de parceiros federais, municipais e da iniciativa privada.

O Festival transformou arenas, ruas e palcos em espaços de competição e celebração. De 17 a 20 de julho (quinta-feira a domingo), a população de Altamira e visitantes vivenciam a cultura de povos originários da Amazônia, com programação intensa de jogos tradicionais, rituais e shows.

A programação esportiva inclui modalidades que combinam força física, habilidade coletiva e saberes milenares. Entre os destaques estão as provas de arco e flecha, que exigem precisão e domínio técnico; arremesso de lança, que tem grande significado simbólico para os povos, e a tradicional corrida de bastão, que retrata o espírito de coletividade nas aldeias.

Também já foram disputadas provas de canoagem, futebol, natação, cabo de força, tiro ao alvo e corrida livre de 100 metros, nas categorias masculina e feminina. As competições são realizadas no Estádio Municipal José Marino Bandeira de Matos, o “Bandeirão”, e na arena de jogos da orla do cais.

Cultura diversa – As apresentações culturais emocionaram o público com a diversidade e beleza dos cantos, danças, grafismos e rituais. “É muito significante estar hoje aqui participando do primeiro evento, em Altamira, dos Jogos Indígenas. Nossa comunidade vive muito distante daqui, mas batalhamos para estar presentes, representando o nosso povo. Isso tem um grande valor para nós”, diz Gustavo Caetano Kuruaya, liderança indígena do Povo Kuruaya.

No palco principal, a programação noturna reuniu artistas como Liah Soares, Sam Bruno, Aya da Amazônia, Grah Podanosk, DJ Bonfim, Joelma Kláudia e DJ Bob, com mensagens de valorização cultural, ancestralidade e identidade indígena.

Etnias do Médio Xingu – Com a maior diversidade étnica do Pará, o Médio Xingu é representado por nove etnias originárias da região: Arara, Xipaya, Kuruaya, Asurini, Xikrin do Trincheira Bacajá, Kayapó do Kararaô, Parakanã, Araweté e Juruna.

Como povos convidados, participam indígenas Gavião Kyikatejê, Krimei Xikrin (do Rio Cateté) e Kayapó Mebêngôkre (da Terra Indígena Kayapó), que habitam outras regiões do Estado. Cada delegação conta com mais de 60 integrantes, incluindo atletas, crianças e anciãos, que compartilham suas práticas esportivas e culturais.

Protagonismo – Desde a abertura oficial, na quinta-feira (17), com a presença do governador Helder Barbalho, o Festival é marcado por falas de união, reconhecimento e respeito à cultura dos povos originários. Ao lado do governador estavam o ministro das Cidades, Jader Filho, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, ambos paraenses.

“Os Jogos Indígenas não se tratam apenas de esporte. É cultura, é preservação da memória, é ancestralidade. Altamira é uma cidade que tem as etnias indígenas com seus direitos preservados, ao tempo em que é potente na agricultura e na pecuária. Aqui une quem produz e quem preserva. É momento de festejar aqueles que produzem e geram alimentos; festejar os guardiões das florestas, que são os povos indígenas”, enfatizou o governador na abertura do evento.

A secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé, reforçou o compromisso da Sepi com a construção e o fortalecimento de espaços para os povos indígenas, e ainda com a elaboração e execução de políticas públicas que valorizem a participação ativa das comunidades.

“Aqui, em Altamira, está acontecendo algo extraordinário. A nossa expectativa é que isso não aconteça somente este ano, mas que Altamira, esse município tão potente, tão cheio de diversidade, sirva de modelo para outros municípios. E, é claro, que a gente possa pensar também na construção dos Jogos Estaduais Indígenas. Hoje, estamos falando dos Jogos de Altamira, mas queremos avançar para os jogos estaduais. Não dá mais para discutir qualquer pauta, seja educação, saúde ou esporte, sem envolver os povos indígenas. Estamos aqui hoje para olhar, conhecer e reconhecer essa diversidade, essa força e essa potência que vêm diretamente dos rios, dos territórios, dessa região. Chama, que os povos indígenas vêm, e Altamira está aqui presente”, afirmou a secretária.

Parcerias – O Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu é uma realização do Governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP)/Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear); Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Secretaria de Estado dos Povos Indígenas. O evento também conta com o apoio do Governo Federal, por intermédio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai)/Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Altamira; da Prefeitura de Altamira, via secretarias municipais, e de empresas privadas.