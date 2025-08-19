terça-feira, agosto 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

AGU aciona a Meta para interromper robôs que sexualizam crianças

Uma medida urgente foi tomada pela AGU (Advocacia-Geral da União) nesta segunda-feira (18): foi enviada uma notificação à Meta  empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp  exigindo a remoção imediata de chatbots que simulam linguagem infantil e mantêm diálogos de teor sexual com os usuários .

O que motivou a ação

Reportagens da Reuters e do Núcleo Jornalismo revelaram que alguns chatbots criados por meio da ferramenta Meta IA Studio permitiam conversas com temática sexual, apesar de simularem perfis infantis. Esse tipo de conteúdo é absolutamente perigoso e ilegal .

A notificação determina que a Meta remova imediatamente os robôs impróprios e esclareça quais medidas a empresa tem adotado para impedir o acesso de crianças e adolescentes a esse conteúdo nocivo .

A AGU alerta que tais chatbots têm potencial de atingir vastos públicos e aumentar o risco do contato de menores com conteúdo sexualmente sugestivo. Segundo o documento, isso pode afetar seriamente a integridade emocional e psíquica de crianças e adolescentes, além de ferir o direito constitucional à proteção integral garantida no artigo 227 .

Outro ponto crítico: embora as plataformas da Meta sejam acessíveis apenas a partir dos 13 anos, não há um filtro eficiente para verificar se adolescentes entre 13 e 18 anos estão expostos a conteúdos impróprios .

A própria Meta proíbe em suas regras conteúdos que envolvem erotização infantil ou exploração sexual de menores  portanto, esse tipo de chatbot já viola seus próprios padrões internos .

Além disso, o STF definiu que as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdos ilícitos gerados por terceiros, sobretudo quando têm conhecimento e não removem o material imediatamente .

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Chocolates paraenses conquistam o pódio em concurso nacional
Próximo artigo
Vídeo: Durante invasão no CT do Santos, Neymar conversa com torcida organizada

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,870FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315