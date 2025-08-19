Vídeo: Durante invasão no CT do Santos, Neymar conversa com torcida organizada



O atacante Neymar se reuniu com membros de uma torcida organizada do Santos que invadiu o CT Rei Pelé nesta terça-feira (19). O grupo chegou ao local com fogos de artifício e gritos de protesto contra a diretoria e os jogadores.

Durante o encontro, um dos líderes do grupo fez duras críticas. “Morumbi com 55 mil pessoas, estão de brincadeira com a nossa cara. Isso que está acontecendo, é pouco. Tinham que tomar tapa na cara de mão aberta. Essa é a realidade”, declarou o torcedor.

Neymar ouviu as reclamações e respondeu a um dos torcedores que “estão tentando mudar as coisas”, após a acusação de que os jogadores não estavam se esforçando. O torcedor, então, mandou um recado direto ao atacante: “Você é a estrela desse time. É um dos maiores jogadores do planeta. Se você chorar, imagina o resto…”.

Apesar da diretoria do Santos ter reforçado a segurança do CT, os torcedores conseguiram se aproximar dos jogadores. O protesto acontece em meio a um momento delicado para o clube, após a derrota para o Vasco. A equipe realiza o seu primeiro treino sem o técnico Cleber Xavier, que foi demitido. O auxiliar Matheus Bachi vai comandar o time interinamente.

Foto: Reprodução

