Chocolates paraenses conquistam o pódio em concurso nacional

Chocolates elaborados com amêndoas de cacau cultivadas no assentamento Tuerê, em Novo Repartimento (PA), brilharam na II Edição do Prêmio Brasil Chocolate do Cacau à Barra, realizado em São Paulo como parte da Feira Brazil Bean to Bar Chocolate Week. O resultado foi um feito histórico: o ouro, a prata e o bronze foram para chocolates exclusivamente feitos com amêndoas paraenses .

Premiações:

Ouro: C’alma Chocolate, utilizando amêndoas de João Evangelista (“Rogério”) .

Prata: Mission Chocolate, com amêndoas de Valdemiro Brochel .

Bronze: Monjolo Chocolate, com amêndoas de João Rios .

Do campo à prateleira

A conexão entre produtores e chocolatiers começou no Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, em Belém (2023), onde “Rogério” conheceu a artesã Ariana Ribeiro, da C’alma Chocolate. A parceria evoluiu e resultou em prêmios nacionais .

No sítio JE, Rogério cultiva o cacau por meio do Sistema Agroflorestal (SAF) um método sustentável que inclui espécies como açaí, ipê, mogno e andiroba, somando até 36 espécies florestais em uma área de 42 hectares, dos quais 8 são destinados ao cacau . Ele destaca o cuidado diário com a lavoura: “Eu todos os dias fiscalizo a minha lavoura… é importante zelar por aquilo que é fruto do nosso trabalho” .

Apoio institucional e reconhecimento contínuo

Essas conquistas não são frutos do acaso, mas resultado de apoio técnico e capacitação por parte da SEDAP, Ceplac e Fundação Solidaridad, que fortalecem a cadeia produtiva do cacau no Tuerê.

Para o coordenador do Procacau, eng. agrônomo Ivaldo Santana, essa é a 37ª premiação conquistada pelo assentamento Tuerê um feito que fortalece não só os produtores, mas o nome do Pará inteiro .

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Reprodução