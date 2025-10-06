Águia Futebol Clube conquista o título da 6ª edição da Liga dos Quartéis no Mangueirão

O estádio Mangueirão, em Belém, foi palco de uma grande festa esportiva neste domingo (5), quando o Águia Futebol Clube conquistou o título da 6ª edição da Liga dos Quartéis, consagrando-se como o grande campeão da temporada 2025.

A competição, que reúne times formados por militares e que já se tornou um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo paraense, levou emoção às arquibancadas com jogadas decisivas e um clima de rivalidade saudável.

A partida final foi marcada por lances intensos e pela garra das duas equipes. O Águia, que já vinha com uma campanha sólida ao longo do torneio, mostrou entrosamento e eficiência, garantindo o resultado que selou sua vitória.

Torcedores lotaram o Mangueirão, vibrando a cada lance e transformando a decisão em um espetáculo de energia e paixão pelo futebol. A festa foi completa com a entrega do troféu e a comemoração dentro e fora do campo.

Para os jogadores do Águia, a conquista é fruto de muito trabalho e dedicação. O capitão da equipe destacou a união do grupo:

“Esse título é de todos: jogadores, comissão técnica e torcedores. Lutamos juntos em cada jogo e mostramos que o trabalho em equipe faz a diferença.”

A vitória também reforça a importância da Liga dos Quartéis, que promove o esporte como ferramenta de integração e disciplina, além de proporcionar momentos de lazer e união para os militares e suas famílias.

Nas redes sociais, a equipe do Águia celebrou o feito histórico e agradeceu aos torcedores pelo apoio incondicional:

“É para vocês, que acreditaram e estiveram conosco em cada passo dessa jornada. O Águia está no topo!”

A conquista encerra a 6ª edição da Liga com chave de ouro, deixando um legado de superação e espírito esportivo. Para os fãs do futebol paraense, o torneio mostrou mais uma vez que, quando a bola rola, a paixão pelo esporte transforma partidas em grandes histórias.

Imagem: Davi Sizo/ Ascom Seel