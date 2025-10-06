Logística das provas do Concurso Nacional Unificado transcorre sem ocorrências no Pará

A aplicação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) neste domingo (5) foi realizada no Pará sem registro de incidentes. A operação mobilizou mais de 450 agentes de segurança em 17 municípios para garantir que tudo ocorresse dentro do planejado.

A coordenação ficou a cargo da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. As ações começaram logo às 7h, com ativação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A distribuição dos malotes com as provas aos locais de exame foi concluída às 11h22, bem dentro do cronograma estimado, com apoio da Polícia Militar, Correios e demais forças de segurança. Durante todo o dia, houve monitoramento por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop) e acompanhamento tecnológico via plataforma nacional Sinespcard 3.0.

Segundo a tenente-coronel Ilanise Lisboa, coordenadora de segurança da Segup, tudo ocorreu conforme o planejado sem imprevistos: “a operação foi executada exatamente como esperávamos”.

A fase logística inclui ainda a escolta reversa, isto é, o retorno dos malotes aos pontos de guarda e envio para correção. Espera-se que todo o processo seja concluído por volta das 22h (horário de Brasília).

O Pará ocupa a 7ª posição nacional em número de inscritos, com 761.528 candidatos distribuídos pelos 17 municípios onde o concurso foi aplicado.

Imagem: Divulgação Segup