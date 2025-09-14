Amazônia Jazz Band e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz brilham no concerto ‘Jazz Sinfônico’

Espetáculo com repertório nacional e internacional teve a participação dos solistas Atalla Ayan e Márcio Carvalho, sob a regência de Laura Mathias Gentile

A Amazônia Jazz Band e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz subiram ao palco da centenária casa de espetáculos de Belém com o espetáculo “Jazz Sinfônico”, sob a regência da maestrina Laura Mathias Gentile e participação dos solistas Atalla Ayan e Márcio Carvalho, na noite de sábado (13).

Concertos com os dois corpos artísticos do Theatro Paz reúnem música clássica e popular. Para Laura Mathias Gentile, foi uma honra estar na regência. “Estou muito feliz de ter participado deste momento único. Nós tivemos um contato muito especial, eu com os cantores, e eles com a Orquestra. Eu fiquei muito emocionada, foi maravilhoso”, disse a maestrina.



A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, destacou a importância da política pública de formação de plateia e o acolhimento da população. “Nós precisamos repetir, cada vez mais, essa experiência de concertos de jazz sinfônico, porque o nosso público responde muito bem. É uma demonstração do governo do Estado com a nossa política pública de formação de plateia e de valorização dos nossos talentos, e que recebe muito carinho do nosso público, sempre com casa cheia”, acrescentou a titular da Secult.



Homenagem – O concerto proporcionou um passeio por músicas nacionais e internacionais, além de homenagens a cantores e compositores brasileiros, entre os quais Heitor Villa-Lobos e Tom Jobim.



O tenor Atalla Ayan lembrou que é sempre uma honra, e motivo de muita alegria, subir ao palco do Theatro da Paz, e desta vez ao lado da Orquestra e de uma regência “maravilhosa”. “Muito feliz de estar regressando a Belém após quase dois anos. É um prazer e honra cantar aqui. Se pudesse, cantava todo mês. Encontro um teatro cada vez melhor em todos os sentidos”, frisou Atalla Ayan.

A programação é uma promoção do Governo do Pará, por meio da Secult, Theatro da Paz e Academia Paraense de Música, com patrocínio do Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale, via Lei Rouanet.

