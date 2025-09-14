domingo, setembro 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Amazônia Jazz Band e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz brilham no concerto ‘Jazz Sinfônico’

Espetáculo com repertório nacional e internacional teve a participação dos solistas Atalla Ayan e Márcio Carvalho, sob a regência de Laura Mathias Gentile

Por Amanda Engelke (SECULT)

A Amazônia Jazz Band e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz subiram ao palco da centenária casa de espetáculos de Belém com o espetáculo “Jazz Sinfônico”, sob a regência da maestrina Laura Mathias Gentile e participação dos solistas Atalla Ayan e Márcio Carvalho, na noite de sábado (13). 

Concertos com os dois corpos artísticos do Theatro Paz reúnem música clássica e popular. Para Laura Mathias Gentile, foi uma honra estar na regência. “Estou muito feliz de ter participado deste momento único. Nós tivemos um contato muito especial, eu com os cantores, e eles com a Orquestra. Eu fiquei muito emocionada, foi maravilhoso”, disse a maestrina.

Secretária Ursula Vidal: Estado valoriza talentos locais
Secretária Ursula Vidal: Estado valoriza talentos locais

A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, destacou a importância da política pública de formação de plateia e o acolhimento da população. “Nós precisamos repetir, cada vez mais, essa experiência de concertos de jazz sinfônico, porque o nosso público responde muito bem. É uma demonstração do governo do Estado com a nossa política pública de formação de plateia e de valorização dos nossos talentos, e que recebe muito carinho do nosso público, sempre com casa cheia”, acrescentou a titular da Secult.

Maestrina Laura Mathias Gentile: 'honra estar na regência'
Maestrina Laura Mathias Gentile: ‘honra estar na regência’

Homenagem – O concerto proporcionou um passeio por músicas nacionais e internacionais, além de homenagens a cantores e compositores brasileiros, entre os quais Heitor Villa-Lobos e Tom Jobim.

Tenor Atalla Ayan: 'teatro cada vez melhor'
Tenor Atalla Ayan: ‘teatro cada vez melhor’

O tenor Atalla Ayan lembrou que é sempre uma honra, e motivo de muita alegria, subir ao palco do Theatro da Paz, e desta vez ao lado da Orquestra e de uma regência “maravilhosa”. “Muito feliz de estar regressando a Belém após quase dois anos. É um prazer e honra cantar aqui. Se pudesse, cantava todo mês. Encontro um teatro cada vez melhor em todos os sentidos”, frisou Atalla Ayan.

A programação é uma promoção do Governo do Pará, por meio da Secult, Theatro da Paz e Academia Paraense de Música, com patrocínio do Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale, via Lei Rouanet.

Texto: Lorena Saraiva – Ascom/Secult

Foto: Rodrigo Pinheiro

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Pará registra queda de 74% nos roubos em agosto, o melhor desempenho em 15 anos
Próximo artigo
Surtos de síndrome mão-pé-boca são registrados em escolas infantis de Porto Alegre: mais de 160 pessoas foram contaminadas

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315