Pará registra queda de 74% nos roubos em agosto, o melhor desempenho em 15 anos

Estado registra redução expressiva de roubos e furtos, resultado de investimentos e ações integradas

Por André Macedo (SEGUP)

O Governo do Pará segue trabalhando firme para reduzir os índices de criminalidade em todo o território paraense. Em agosto de 2025 o Estado alcançou a redução de 74% nos índices de roubo e de 37% em furtos, comparando com o mesmo mês de 2018.

De acordo com o levantamento, agosto de 2025 atingiu o melhor resultado no índice de roubos de toda a série histórica, desde 2010.

Dados divulgados nesta sexta-feira (12) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), apontam que em agosto deste ano o Pará registrou 2.296 roubos e 6.274 furtos. Em 2018, no mesmo mês, o Estado computou 8.833 roubos e 9.982 furtos. Em relação a agosto do ano passado – com 2.611 roubos e 7.377 furtos – a análise aponta uma redução de 12% de roubos e de 15% no índice de furtos.

A tendência de redução, aponta o titular da Segup, Ualame Machado, reflete o compromisso do Governo com a proteção da população paraense e que os investimentos em tecnologia, inteligência e a integração das forças de segurança têm se mostrado eficazes.

“É com grande satisfação que apresentamos os resultados alcançados na segurança pública do Pará. Em agosto de 2025, registramos o menor índice de roubos desde 2010, representando uma expressiva redução de 74% em comparação com agosto de 2018. Este é o melhor mês de agosto em 15 anos, um marco histórico que demonstra o sucesso das nossas políticas de segurança”, afirmou Ualame Machado.

Somente em roubos, comparando com os meses de agosto de 2022 e 2019, as porcentagens de redução são expressivas. Em relação a agosto de 2022, com 4.903 casos e agosto de 2019, com 7.332 ocorrências, as reduções são 53,17% e 68,69%, respectivamente. Em relação a furtos, a redução foi de 11,38% em comparação com agosto de 2022, que computou 7.080 casos, e de 37,40% no comparativo com agosto de 2019 que fechou com 10.023 furtos.

O Governo do Pará tem intensificado seus esforços no combate aos crimes contra o patrimônio, implementando diversas ações estratégicas. Em 2025, mais 50 totens de segurança pública foram instalados em pontos estratégicos, totalizando agora 100 equipamentos distribuídos no Estado, além da entrega de novas viaturas e delegacias modernizadas para fortalecer a atuação das forças policiais.

Adicionalmente, está prevista a ampliação do efetivo policial com os concursos públicos em andamento, visando aumentar a presença e a capacidade de resposta do Estado na proteção dos cidadãos e seus bens.

“Para o restante do ano, vislumbramos um cenário ainda mais positivo. Continuaremos a fortalecer nossas ações, com foco na prevenção e no combate à criminalidade, para garantir que o Pará seja um Estado cada vez mais seguro para todos”, finalizou Ualame.

Acumulado – Ainda segundo o levantamento divulgado pela Siac, entre os meses de janeiro a agosto de 2025 foram registrados 21.169 casos de roubos, enquanto que em 2024 o número foi de 24.221, representando uma redução de 13%. Em relação ao mesmo período de 2019 e 2018, com 57.901 e 74.518 as reduções são de 63,44% e 72%, respectivamente.

Ainda no acumulado de 2025, os casos de furtos este ano foram 55.029, apontando uma diminuição de 31% em relação a 2019 que fechou com 80.637 casos.

Região Metropolitana de Belém – A redução de crimes contra o patrimônio também contemplou os municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB). Na série histórica dos registros de roubo de 2010 a 2025, a RMB atingiu em agosto de 2025 o menor índice com 1.525 casos. Em relação a 2018, a redução é de 72,1% que computou 5.475 ocorrências.

Em furtos, a RMB registrou em agosto de 2025, o total de 2.657 casos, contra 4.483 ocorrências do mesmo crime computadas em agosto de 2018, apontando queda de 41%.

Foto: Raphael Luz / Ag. Pará