Casal é assassinado a tiros enquanto trafegava de moto em Barcarena

Um casal foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (1º/6), na Rodovia da Integração, próximo ao bairro Massarapó, em Barcarena, nordeste do Pará. As vítimas, ainda não identificadas, trafegavam em uma motocicleta quando foram surpreendidas pelos criminosos em frente ao Residencial Jardim do Valle.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem morreu no local. A mulher ainda foi socorrida com sinais vitais e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu por volta das 17h. Moradores acionaram a polícia após ouvirem disparos e encontrarem as vítimas caídas. A área foi isolada para a realização da perícia criminal e remoção do corpo.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local e colheram depoimentos para auxiliar nas investigações. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores nem sobre a motivação do duplo homicídio.

A Polícia Civil foi procurada para prestar mais esclarecimentos sobre o caso, mas ainda não se pronunciou oficialmente.

Imagem: Reprodução