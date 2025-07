Arraiá das Escolas se despede após sucesso no calçadão da Praia do Arucará

Depois do grande evento com a participação maciça de todas as escolas nos dois finais de semanas, agora no encerramento desse final de semana e da quadra junina, totalizando pelo menos de 3 A 4 mil pessoas por noite, assim como aconteceu no primeiro final de semana, também o calçadão da Praia do Arucará será palco de mais uma grande concentração que deixa para trás os folguedos e dá partida ao veraneio 2025 em Portel, a região de integração do Marajó.

Participaram do evento as escolas Paulo Afonso, Armando Pinto Gomes, Orlando Pinto Monteiro, Benedito Magno da Silva, Odileia da Silva Brito, Escola ABC e Dilma dos Santos Carvalho. Em clima de festa, cores, danças e tradições, o Arraiá tem como foco principal a integração entre escola e sociedade, celebrando o mês das festas juninas – a maior manifestação cultural popular do Brasil.

O Arraiá das Escolas 2025 teve início no dia 07 de junho e seguiu até o dia 28, com uma vasta programação nas escolas e espaços públicos. Um dos destaques foi a realização da Missa Caipira Escolar, promovendo fé, cultura e identidade local.

E também um grande atrativo das barracas que continuam vendendo não só as comidas típicas de São João mas as comidas da região.

Para o secretário de Educação de Portel, Elias Saraiva, o evento fortalece o vínculo entre as instituições de ensino e a comunidade:

“O objetivo é a valorização da cultura junina como referência na formação dos alunos, além da integração entre escola, família e sociedade.”

A diretora da Escola Odileia da Silva Brito também destacou a importância do evento:

“O Arraiá das Escolas é a manifestação viva da chama da cultura popular. Um instrumento de integração escolar, onde a escola mostra sua identidade cultural por meio de seus alunos e corpo docente.”

Marinete Pereira da Silva, Coordenadora Geral do Centro de Educação Especial falou sobre a quadrilha Ciranda da Inclusão e o grupo de carimbó Ritmo e Diversidade.

A inclusão da pessoa com deficiência vai muito além dos muros escolares. Ela se fortalece também nos espaços culturais, onde todos têm o direito de brilhar, se expressar e ocupar com orgulho o seu lugar. E em Portel, essa inclusão tem nome, cor, som e muita emoção: Ciranda da Inclusão e Ritmo e Diversidade.

Criados em 2009 pela equipe da Educação Especial, que tem como apoiadores famílias, Prefeitura municipal, Câmara Municipal e Secretaria Municipal de Educação, a quadrilha Ciranda da Inclusão e o grupo de carimbó Ritmo e Diversidade nasceram com o propósito de dar visibilidade, protagonismo e voz às pessoas com deficiência, por meio da arte e da cultura. Desde então, a cada edição dos festejos juninos, esses grupos encantam o público com apresentações marcadas pela alegria, talento e respeito à diversidade.

Mais do que uma participação, trata-se de um verdadeiro espetáculo de inclusão, onde cada passo, cada batida e cada sorriso reafirmam que todos têm o direito de participar, contribuir e emocionar.

“Neste ano, sentimo-nos honrados em encerrar os festejos juninos do município de Portel com grandiosidade e com a força da inclusão. A presença das pessoas com deficiência nos palcos culturais é um marco de respeito, de políticas públicas efetivas e de uma sociedade que reconhece os direitos e os potenciais de todos os seus cidadãos”, disse.

Segundo Marinete Pereira, “seguiremos promovendo o respeito à diferença e reafirmando: incluir é permitir que cada um viva sua cultura, sua identidade e sua alegria plenamente”.

Por Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato