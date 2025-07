Assembleia Paraense vence e conquista o primeiro turno do campeonato feminino de basquete

Depois de perder o primeiro jogo, a Assembleia Paraense se reabilitou e venceu os dois jogos seguintes contra o Máster Pará e sagrou-se campeã do primeiro turno do campeonato paraense de basquete adulto feminino de 2025.

O jogo final do playoff de três partidas aconteceu no ginásio da AP e o placar foi de 48 a 37. As parciais do jogo: 1º quarto: AP 10 x 7 MP; 2º quarto: AP 12 x 10 MP; 3º quarto: AP 13 x 9 MP; 4º quarto: AP 13 x 11 MP.

Ruy Guilherme, Jorge Damous e Murilo Cardoso, o trio de árbitros da partida. Natália Saar, da Assembleia Paraense, Syanne Libório, do Master Pará, foram as melhores no jogo.

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagem: Divulgação