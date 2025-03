Assembleia Paraense ganha homenagem Nacional da Fenaclubes

O Congresso Brasileiro de Clubes, promovido pela Confederação Nacional dos Clubes – Fenaclubes, homenageou a Assembleia Paraense, filiada ao Sindiclubes/PA, com outorga do Troféu “Clube Sustentável 2024”, em reconhecimento às ações proporcionadas em prol da preservação do Meio Ambiente realizadas pelo Clube do Pará . As ações começaram com a certificação ISO 14001/2015, a qual atesta o comprometimento da seriedade de uma organização perante a gestão ambiental realizada pela atual diretoria da AP.

Coube ao presidente Oscar Faciola Pessoa subir ao palco para receber das mãos do presidente da Fenaclubes, Arialdo Boscolo, o troféu da homenagem, momento que lhe rendeu muitos aplausos dos dirigentes de clubes presentes e que prestigiaram o congresso da Fenaclubes realizado na cidade de Campinas/SP.

Além da Assembleia Paraense, compareceram ao evento nacional dos clubes dociais a Tuna Luso Brasileira, que também marcou presença e participou do Seminário de Formação Nacional Esportivo, à frente o presidente Mitoniel Sobral, os diretores Antonio Cabral e Edson Ary Fontes, e a responsável técnica pelo projeto Tuna no CBC, Eneida Simões.

Participaram também o CAIXAPARAH (Alberto Henrique Araujo), Tênis Clube do Pará (João Apolinário), Cabana Clube (Manuel Júnior) e Paysandu (Thiago Xerfan).

O presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, participou como membro do Conselho de Representantes da Fenaclubes. Ele enalteceu a seriedade dos dois eventos promovidos pela Federação e CBC.

A delegação da Assembleia Paraense mais uma vez foi destaque no Congresso Brasileiro de Clubes, ao ser o único clube do Norte do Brasil que disponibilizou um stand no CBC & Clubes EXPO.

Participaram do evento, além do próprio presidente Oscar Faciola Pessoa, Márcio Braga (vice-presidente), Fernando Alírio Ferreira (Gerente de Esportes); Raquel Monteiro e Kristi Braga (Assistentes Comercial), e Glenda Gonçalves (Diretora de Marketing).

Texto e imagens: Nonato Batista/Ronabar