UFPA recebe ex-ministra da Justiça da França para conferência

A Universidade Federal do Pará (UFPA) recebe, de 24 de março a 4 de abril, a ex-ministra da Justiça da França Christiane Taubira. Em passagem pelo Brasil, ela cumpre uma série de compromissos que inicia com a Conferência intitulada Amazonie rebelle aux fantasmes. O evento será na próxima segunda-feira, 24, às 15h, no Bloco H, Auditório H1, localizado no Setor Básico do campus da UFPA, em Belém. A conferência será transmitida pelo Canal da UFPA, no Youtube

Com extensa trajetória na vida pública francesa – além de ex-ministra da Justiça na França, atuou como deputada no Parlamento Europeu e também no Franco-Guianês – Taubira é conhecida internacionalmente pela atuação política na defesa dos direitos humanos, da justiça social e da valorização das identidades culturais, destacando-se como uma das vozes mais influentes do pensamento político e jurídico contemporâneo.

Primeira mulher negra a ocupar o cargo de ministra da Justiça na França, ela teve papel fundamental na luta por políticas públicas voltadas à igualdade. É dela a autoria da lei histórica que reconhece, pela primeira vez, a escravidão e o tráfico negreiro como um crime contra a humanidade. Prestes a completar 24 anos, a Lei Taubira, como ficou conhecida, segue como referência para organizações em todo o mundo, incluindo as Nações Unidas e o Parlamento Europeu.

Às vésperas da realização em Belém da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP 30, a Conferência Amazonie rebelle aux fantasmes insere-se nos debates atuais sobre o futuro do planeta que envolvem não apenas a temática da preservação ambiental, mas também a da justiça climática.

No evento, Christiane Taubira abordará aspectos culturais, sociológicos, geopolíticos, bioeconômicos e de identidade na Amazônia. A atividade contará com apresentação do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, e tradução para a língua portuguesa.

Esta é a primeira visita de Chistiane Taubira à UFPA. Além da conferência, está prevista uma série de encontros e workshops envolvendo Programas de Pós-Graduação da UFPA, associações de estudantes indígenas, quilombolas e refugiados, além da Comissão de Equidade e Gênero.

O evento é uma realização da Universidade Federal do Pará, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Internacionais (Prointer), e conta com apoio do Movimento Ciência e Vozes da Amazônia.

Conferência Amazonie rebelle aux fantasmes – aspectos culturais, sociológicos, geopolíticos, e bioeconômicos na Amazônia, com a ex-ministra da Justiça da França Christiane Taubira.

Data: 24 de março de 2025.

Horário: 15h.

Local: Bloco H, Auditório H1, Campus Básico, Belém

