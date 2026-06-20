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Atacante supera Cruyff na artilharia da Holanda em Copas do Mundo

Atacante do Liverpool está perto de alcançar Johnny Rep, maior artilheiro da seleção holandesa em Mundiais

Nikolas Mondadori, da Itatiaia, parceiro da CNN Brasil

Cody Gakpo superou Johan Cruyff na lista de maiores artilheiros da seleção holandesa em Copas do Mundo. O atacante do Liverpool marcou dois gols na goleada por 5 a 1 sobre a Suécia, neste sábado (20), e agora soma cinco gols em Mundiais.

Gakpo já havia balançado as redes na Copa de 2022, realizada no Catar, quando empatou com Cruyff. A lenda do futebol holandês registrou três bolas na rede ao longo de sua participação no maior torneio de futebol do planeta.

Memphis Depay é outro jogador em atividade que possui três gols em Copas, figurando entre os dez maiores goleadores da equipe nacional. Com os dois últimos tentos, Cody Gakpo subiu na lista e se igualou a Johan Neeskens.

Top Artilheiros da Holanda

Vários nomes permanecem à frente de Gakpo, mas a diferença de gols é relativamente pequena. O maior artilheiro da Holanda em Copas é Johnny Rep, com sete gols.

Com seis gols cada, figuram Dennis Bergkamp, Rob Rensenbrink, Arjen Robben, Wesley Sneijder e Robin van Persie, todos lendas do futebol holandês.

Próximo Desafio

A Holanda terá seu próximo compromisso na quinta-feira (25) contra a Tunísia. A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília) em Kansas City, nos Estados Unidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN

Alex Slitz/Getty Images

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