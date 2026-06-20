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Projetado por Ancelotti para Brasil x Escócia, Neymar participa de treino

Técnico já havia confirmado nesta sexta (19) que camisa 10 deve ficar à disposição para a última rodada da fase de grupos

Ludmila Candal, da CNN Brasil, em Nova Jersey

Neymar voltou a treinar com o restante da Seleção Brasileira neste sábado (20) e deu mais um passo rumo ao retorno aos gramados na Copa do Mundo de 2026.

Após semanas realizando atividades separadas em função de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 marcou presença em treino e reforçou a expectativa de que esteja disponível para o confronto contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos.

O treino acontece um dia após Carlo Ancelotti indicar que o atacante estava próximo de voltar a ficar à disposição da equipe.

“Sim, Neymar vai treinar amanhã individual. Na segunda-feira vai estar com a equipe e depois vai estar preparado para o jogo contra a Escócia”, afirmou o treinador após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti.Play Video

Desde a chegada da Seleção aos Estados Unidos, Neymar vinha cumprindo um cronograma específico de recuperação. O jogador ficou fora da estreia contra o Marrocos e também não participou da partida diante do Haiti.

Nas últimas semanas, a comissão técnica e o departamento médico adotaram postura cautelosa com o atacante, priorizando a recuperação completa da lesão antes de liberá-lo para os treinamentos coletivos.

A expectativa agora é que Neymar participe normalmente das atividades nos próximos dias e ganhe condições de jogo para enfrentar a Escócia, em partida que pode definir a posição do Brasil no Grupo C.

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos reconhecidos pela Fifa, o atacante ainda busca sua estreia nesta edição da Copa do Mundo.

Nelson Terme / CBF

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