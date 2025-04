ATAM, mesmo com uma equipe de nove atletas, conquista medalhas de ouro e prata na primeira fase do Campeonato Paraense de Karate

A Federação de Karate do Pará realizou no final de semana a primeira etapa do Campeonato Paraense de 2025. A competição aconteceu no ginásio da Escola Superior de Educação Física e contou com a participação de atletas de vários municípios do Pará.

O município de Benevides foi representado por 9 alunos da Associação Teixeira de Artes Marciais [ATAM, com sede no distrito de Murinin, A equipe obteve resultados notáveis, com 3 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze.

Atletas medalhistas da Associação Teixeira:

Caio Daniel: Prata no Kata – PCD

Andressa Brígida: Campeã no Kata – Sub14 – Divisão de Novos;

Marcelo Silva: Prata no Kata – Sub10 e Bronze no Kumite;

Valdenis Santos: Campeão no Kata e Bronze no Kumite – Master;

Yasmim Nascimento: Campeã no Kata e Prata no Kumite Sênior – DE -50Kg;

Ian Silva: Bronze no Kumite – Sênior DN -75kg.

Destaques da competição:

Marcelo Silva, de apenas 8 anos, faixa amarela, com apenas 7 meses de treinamento na ATAM e estreante em competições, conquistou 2 medalhas: prata e bronze.

Outro grande destaque da ATAM foi a atleta Andressa Brígida, também faixa amarela, que venceu as 4 rodadas por 5-0, mostrando um talento incrível na modalidade de kata.

Também foi destaque o atleta estreante Caio Daniel. Ele conquistou medalha de prata na categoria PCD Físico.

A conquista marca o exemplo de compromisso da ATAM com a inclusão e o atendimento a todos, independentemente de suas habilidades ou necessidades especiais com projeto karate: um caminho de educação e inclusão.

Os atletas Lívia Barbosa, Carmen Daniela e Calebe Gama representaram a associação com distinção, mesmo não conseguindo pódio, contudo, todos puderam mostrar seus potenciais.

Os karatecas da ATAM foram acompanhados pelas técnicas Tulia Monteiro, Yasmim Nascimento e Kezia Patricia.

“Iniciamos a temporada 2025 com excelentes resultados, o que será muito importante para nossos atletas que pretendem disputar as etapas do Campeonato Brasileiro de 2025. A nossa associação segue contribuindo, fortalecendo e promovendo o karate do Estado do Pará. Hoje cada atleta deixa sua marca na história da arte marcial paraense”, diz Daniel Lobato, presidente da Associação Teixeira de Artes Marciais [ATAM].

Segundo Daniel, a associação segue com sua programação e preparação para a segunda etapa do campeonato paraense no mês de junho. Ainda no mês junino será realizado o Exame de Faixas Dangai, onde os alunos serão avaliados pelo professor Roque Sergio, diretor técnico da ATAM, e senseis convidados.

O evento está marcado para o dia 29 de junho, na sede da Associação Teixeira de Artes Marciais, localizada na Avenida Dez de Agosto, 146, Murinin, em Benevides.

Texto: Braz Chucre/Ronabar/Imagem: ATAM