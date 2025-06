Centro de Reabilitação abre vaga para recepcionista

As inscrições são feitas online e vão até a próxima segunda-feira, 16 de junho.

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, abriu um processo seletivo para a posição de recepcionista. As inscrições vão até segunda-feira, 16 de junho, e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Burh.

Requisitos e Atribuições

Esta vaga (também apta para Pessoas com Deficiência – PcD) busca profissionais com Ensino Médio completo, conhecimentos básicos de informática e boa comunicação, tanto verbal quanto escrita. É um diferencial ter experiência prévia em atendimento ao público, especialmente em instituições de saúde.

As responsabilidades incluem a recepção de usuários, acompanhantes e visitantes, atendimento presencial e telefônico, conferência de documentos, atualização de dados em sistemas, entrega de exames, controle de material administrativo e participação em treinamentos com a equipe multidisciplinar.

Como se Inscrever e Benefícios

Interessados devem se candidatar apenas pela plataforma Burh, onde podem cadastrar o currículo e acompanhar o andamento da seleção.

O CIIR oferece benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, estacionamento e convênio com farmácia.

Serviço:

O CIIR é uma unidade de saúde do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro está localizado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157 / 58 / 59.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará