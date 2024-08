Avião cai na zona rural de Mato Grosso, fronteira com o Pará. Cinco mortes são confirmadas.

Mais um trágico acidente aéreo acontece no Brasil em menos de uma semana de uma tragédia que causou as mortes de 62 pessoas no interior paulista. O desastre, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 15, abalou a cidade de Apiacás, localizada a 1.005 km de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso. Desta vez, um avião bimotor modelo King Air caiu na zona rural do município, resultando nas mortes de cinco pessoas: o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, dois de seus netos, um funcionário e o piloto da aeronave.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu em uma fazenda na região conhecida como ‘Paredão’, próxima ao Rio Teles Pires. As autoridades confirmaram que a aeronave explodiu no momento do impacto, tornando o resgate ainda mais desafiador.

Arni Spiering estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa de Mato Grosso com o Estado do Pará, há dois dias. Ele havia deixado a pousada nas primeiras horas da manhã, com destino a sua residência, quando o fatídico acidente aconteceu.

Segundo informações da Polícia Civil, a queda do avião ocorreu em uma área de mata, aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Apiacás. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos – Seripa, da Força Aérea Brasileira, foi acionado e já iniciou as investigações para determinar as causas do acidente.

Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o modelo King Air tem capacidade para transportar até sete pessoas, incluindo tripulantes e passageiros. A situação da aeronave no momento do voo era regular, sem nenhum indício de irregularidade na documentação.

O empresário Arni Spiering, proprietário do avião acidentado, era um nome conhecido no Matp Grpssp. Dono de uma empresa de sementes e ex-presidente do União Rondonópolis (MT), ele havia contribuído significativamente para a economia local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Mato Grosso trabalham em conjunto com o Seripa para esclarecer os detalhes do acidente. A explosão da aeronave no momento do impacto, em uma área de mata, dificultou o trabalho das equipes de resgate e investigação.

DETALHES

Equipes de investigação foram imediatamente enviadas ao local do acidente.

Análises preliminares indicam que a aeronave explodiu ao tocar o solo.

Ainda não há informações concretas sobre a causa exata da queda.

Os moradores e a comunidade local estão em estado de choque. Este é um momento de grande tristeza, e as autoridades pedem respeito e paciência enquanto as investigações prosseguem.

Arni Spiering era mais do que um empresário de sucesso. Sua trajetória foi marcada por conquistas e contribuições para o estado de Mato Grosso. Abaixo, alguns pontos importantes sobre sua vida.

Imagens: Reprodução